Swiatek in semifinale: Navarro ko, sfiderà Keys

Continua la marcia impressionante di Iga Swiatek agli Australian Open . La polacca è di nuovo in semifinale a Melbourne - tre anni dopo l'ultima volta - grazie alla vittoria in due set su Emma Navarro : 6-1, 6-2 lo score in un'ora e mezza di gioco. L'ennesimo successo netto di Swiatek che nel torneo ha lasciato per strada appena 14 game, senza perdere set e, soprattutto, senza perdere il servizio per quattro match consecutivi. Anche con Navarro il copione è stato lo stesso. L'americana non è riuscita a impensierire la polacca, brava a imporre un ritmo elevato agli scambi. Il primo set dura 36 minuti, il secondo quasi il doppio con quattro turni di battuta risolti solo ai vantaggi (di cui tre sul servizio di Swiatek). La n. 2 al mondo raggiunge così la settima semifinale Slam in carriera , la seconda a Melbourne Park dopo il 2022.

In semifinale con Madison Keys

Sarà la settima semifinale Slam anche per Madison Keys che ha battuto in rimonta Elina Svitolina: 3-6, 6-3, 6-4 il punteggio in poco meno di due ore. Una partita in crescendo per la 29enne di Rock Island che nel primo set ha faticato in risposta, ma poi ha alzato il livello del suo tennis nei successivi parziali. La conferma di un ottimo inizio di stagione per Keys, alla decima vittoria consecutiva dopo il trionfo ad Adelaide. Tra l'americana e Swiatek ci sono cinque precedenti: il bilancio è 4-1 per la polacca