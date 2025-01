Jannik Sinner incassa il terzo Slam della carriera, il secondo di fila a Melbourne, entrando di diritto in un club esclusivo alle leggende del tennis. Il numero 1 del mondo rientrerà in Italia anche con un assegno record, che spetta al vincitore dell'Happy Slam. Sinner ha infatti guadagnato 3.500.000 dollari australiani, che al cambio attuale valgono 2.104.440 euro. In questa stagione si tratta del primo prize-money per l'azzurro, che ha giocato solo un paio di esibizioni a Melbourne e che ha debuttato ufficialmente nel circuito proprio partecipando agli Australian Open. In questo 2025 il montepremi è stato da record, superando i 58 milioni di euro (96,5 milioni di dollari australiani), con un incremento dell'11,6% rispetto a dodici mesi fa. Sinner si è messo in tasca un premio maggiorato di circa 200mila euro in confronto a quanto incassato nel 2024 dopo il trionfo con Daniil Medvedev.

