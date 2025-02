Sinner, riposo e sci sulle nevi di Plan de Corones

Tornato a casa dopo il trionfo agli Australian Open, Sinner è stato immortalato da un tifoso sulle piste di Plan de Corones, a pochi chilometri dalla sua Sesto Pusteria. Il n. 1 al mondo tornerà in campo all'Atp 500 di Doha, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 febbraio

Giubotto verde, casco, occhiali, sci in mano e un gran sorriso. È la fotografia di Jannik Sinner che arriva direttamente da Plan de Corones. Le piste di casa per gli ultimi giorni di relax dopo il trionfo agli Australian Open. Sinner, infatti, ha scelto di tornare nella sua Sesto Pusteria per ritrovare la famiglia e recuperare le energie dopo la trasferta australiana. Niente Rotterdam, ma qualche giorno per staccare la spina e poi ripartire. Sinner ne ha approfittato per dedicarsi all'altro sport che ama, lo sci. Quelle piste che aveva visto per l'ultima volta a Natale, prima del lungo viaggio verso l'Australia che anche quest'anno si è rivelato vincente.