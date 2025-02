Si è chiusa tra le polemiche la sfida di Coppa Davis tra Belgio e Cile. Il motivo? Uno scontro tra Zizou Bergs e Cristian Garin. Accade tutto nel terzo set: il tennista belga conquista il break per il 6-5 e al cambio di campo corre a braccia alzate verso la panchina, ma all'altezza della rete non si accorge della presenza dell'avversario e lo travolge. Uno scontro fortuito, ma che irrita il team cileno e scatena le polemiche. Garin si rifiuta di proseguire l'incontro e chiede la squalifica di Bergs, ma la richiesta non viene accettata dal supervisor Itf. Dopo un lungo stop di quasi venti minuti, il giudice di sedia chiede ai giocatori di tornare in campo, ma il cileno resta seduto nella sua panchina. Arriva così la time violations e il game di penalità che consente a Bergs di chiudere l'incontro, ma soprattutto al Belgio di conquistare il punto del 3-1 per raggiungere il 2° turno delle qualificazioni.