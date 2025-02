Coppa Davis, tutti i risultati del primo turno

Weekend ricco di emozioni in Coppa Davis. La sorpresa è la sconfitta della Serbia che, senza Novak Djokovic, ha perso 3-2 in Danimarca. Fuori anche la Gran Bretagna, battuta dal Giappone. Avanzano senza problemi Australia, Spagna, Stati Uniti e Repubblica Ceca. Tutti i risultati e gli accoppiamenti del secondo turno, in programma a settembre. A novembre le Finals di Bologna con l'Italia campione in carica