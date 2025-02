Auger-Aliassime si ritira: Vavassori al 2° turno

L'azzurro passa il turno dell'Atp 500 di Rotterdam a seguito del ritiro di Auger-Aliassime. Il canadese, dopo aver chiesto l'intervento del fisioterapista prima dell'inizio del decimo game del secondo set, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Con questa vittoria, Vavassori affronterà Carlos Alcaraz al 2° turno. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

