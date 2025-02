Super Bellucci: elimina Medvedev e vola ai quarti!

Grande prestazione del tennista azzurro (n. 92 del ranking) che batte ed elimina Medvedev con il punteggio di 6-3, 6-7 (6), 6-3 dopo 2 ore e 52 minuti di gioco. Bellucci conquista così un posto ai quarti di finali. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La cronaca del match

Bellucci parte alla grande: l'azzurro mostra verticalizzazioni improvvise, variazioni al servizio continue e tanti vincenti. Tiene i turni di battuta con Medvedev e vince 3 giochi consecutivi dal 3 pari. All'ottavo game arriva la palla break, seguita dal set point che gli permette di chiudere il primo set avanti 6-3 dopo 31 minuti di gioco. Nel secondo set il russo sfrutta nel terzo game la palla break e prova a indirizzare la sfida, consolidando il vantaggio vincendo il game successivo a zero. Il 7° game è il momento chiave del match, con Bellucci che dopo 4 palle break riesce a chiudere il contro-break. L'azzurro, ritornato di nuovo in palla e con un Medvedev non in forma (ben 8 doppi falli commessi), salva un set point e porta la sfida al tie-break senza però riuscire a sfruttare il match point. Medvedev rimonta e porta la sfida al terzo set. Nonostante l'occasione sprecata, Bellucci non molla e gioca un grande ultimo set. All'ottavo game l'italiano concretizza la palla break (dopo averne annullata una a Medvedev al terzo game) che indirizza il match verso la grande vittoria dell'azzurro che chiude 6-3 il terzo e decisivo set.