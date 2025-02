Berrettini subito ko: Griekspoor vince in 3 set

Nulla da fare per Berrettini, che al primo turno perde contro Tallon Griekspoor con il punteggio di 3-6, 7-6 (2), 6-7 (4) dopo 2 ore e 22 minuti di gioco. L'olandese al secondo turno affronterà Stefanos Tsitsipas. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Berrettini ci prova, ma non basta. L'azzurro perde contro Tallon Griekspoor 3-6, 7-6 (2), 6-7 (4) dopo 2 ore e 22 minuti di gioco. Buona prestazione da parte di Berrettini che, dopo un primo set poco convincente, ha provato a completare la rimonta portando la sfida al tie-break del terzo set (in cui ha commesso il doppio fallo decisivo per la vittoria dell'olandese). Il programma degli italiani a Rotterdam si chiude questa sera con la sfida tra Bellucci e Medvedev (diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW).