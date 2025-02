Non solo Vavassori, il programma di oggi su Sky

Giovedì azzurro con quattro italiani in campo in tre tornei. Il piatto forte è a Rotterdam con la sfida tra Alcaraz e Vavassori alle 19.30. A Dallas torna in campo Matteo Arnaldi, al Wta 250 di Cluj-Napoca spazio a Cocciaretto e Bronzetti. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Tra Rotterdam, Dallas e Cluj. Saranno 4 gli italiani in campo nella giornata di oggi, giovedì 6 febbraio, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte con il Wta 250 di Cluj-Napoca: dalle 17.00 in campo Lucia Bronzetti che affronterà la statunitense Peyton Stearns. A seguire toccherà a Elisabetta Cocciaretto che se la vedrà contro la rumena Ana Bogdan . A Rotterdam, invece, spazio ad Andrea Vavassori. Reduce dal vittoria per ritiro di Felix Auger-Aliassime al primo turno, il torinese sfiderà alle 19.30 il n. 1 del seeding Carlos Alcaraz . C'è un precedente tra i due che risale esattamente a un anno fa, sulla terra rossa di Buenos Aires: vinse Alcaraz in due set. A chiudere la "maratona azzurra" ci penserà Matteo Arnaldi all'Atp 500 di Dallas. Il sanremese, che all'esordio aveva battuto Chris Eubanks, incontrerà Alejandro Davidovich Fokina , n. 59 della classifica mondiale.

