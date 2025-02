Arnaldi si ferma ai quarti: Munar vince in 3 set

Stop ai quarti per Matteo Arnaldi, battuto dallo spagnolo Jaime Munar con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Il ligure paga una prestazione altalenante con 47 errori gratuiti. L'Atp 500 di Dallas è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica

Matteo Arnaldi saluta l'Atp 500 di Dallas . Reduce dalle vittorie con Eubanks e Davidovich Fokina, il ligure ha perso nei quarti di finale contro lo spagnolo Jaime Munar , n. 64 al mondo: 6-4, 3-6, 6-3 il punteggio in 2 ore e 16 minuti di gioco. Una partita altalenante del 23enne sanremese che ha pagato qualche errore di troppo nei momenti chiave della partita. In tutto 47 errori gratuiti per Arnaldi, di cui 30 dal lato del dritto. A sorridere è Munar che vince con merito, grazie a una maggiore continuità nel corso della partita.

Il racconto del match

L'equilibrio nel match dura appena quattro game. Al quinto gioco Arnaldi annulla due palle break e recupera da 15-40, ma ai vantaggi perde il servizio, sorpreso dall'aggressività in risposta di Munar. Il set è indirizzato, ma i rimpianti per Arnaldi non mancano e sono tutti concentrati nel decimo game. L'azzurro si porta sullo 0-40, però non sfrutta le tre palle del controbreak concesse dall'iberico che archivia il set con cinque punti vinti di fila. Nel secondo set Arnaldi reagisce. Il ligure tiene il servizio senza difficoltà in tutti i turni di battuta, poi nell'ottavo game sfrutta la seconda palla break offerta da Munar nel set (dopo un doppio fallo e un dritto lungo) con un dritto vincente. Nel terzo set emerge la lucidità dello spagnolo, bravo ad archiviare il parziale e ripartire alla grande. Il 27enne maiorchino concede appena tre punti al servizio e nel sesto game conquista il break decisivo. Per Munar è la seconda semifinale stagionale dopo Hong Kong dove aveva battuto Lorenzo Musetti, sempre ai quarti.