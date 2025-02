Tre semifinali azzurre LIVE su Sky: il programma

Tra Rotterdam e Cluj sarà un sabato con tre semifinali per il tennis italiano, tutte da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte alle 15 dall'Olanda con Mattia Bellucci . Autentica rivelazione dell'Atp 500 di Rotterdam, il tennista lombardo affronterà Alex De Minaur, n. 8 della classifica mondiale. Bellucci, entrato in tabellone dalle qualificazioni, è reduce dalle vittorie su Medvedev e Tsitsipas e giocherà la priam semifinale Atp in carriera. L'attenzione si sposterà poi in Romania perché alle 16 toccherà a Lucia Bronzetti . Dopo aver vinto il derby con Cocciaretto nei quarti, la riminese sfiderà la ceca Katerina Siniakova, n. 5 del seeding. Tra le due c'è un solo precedente sull'erba di Bad Homburg nel 2023: vinse la ceca in due set. Chiuderanno la giornata Simone Bolelli e Andrea Vavassori , in semifinale a Rotterdam. Gli azzurri incontreranno gli inglesi Cash/Glasspool: all'orizzonte c'è la terza finale stagionale.

