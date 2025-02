Siniakova si ritira: Bronzetti in finale a Cluj

Dopo la vittoria ai quarti nel derby contro Cocciaretto, Lucia Bronzetti passa anche la semifinale del torneo 250 di Cluj-Napoca. Sconfitta la ceca Siniakova, costretta a ritirarsi sul 4-0 nel primo set per un problema alla coscia. Domani affronterà in finale Anastasia Potapova, testa di serie numero uno del torneo

Bastano 17 minuti a Lucia Bronzetti per andare in finale nel WTA 250 di Cluj. L’italiana ha sfruttato il ritiro della ceca Siniakova sul 4-0 nel primo set. Siniakova era apparsa fin da subito limitata nei movimenti complice un problema alla coscia, evidenziato da una vistosa fasciatura. Per Bronzetti questa è la quarta finale WTA in carriera, la prima nel 2025 e la prima sul cemento indoor. Domani l’italiana affronterà la testa di serie numero 1, Anastasia Potapova, per vincere il secondo titolo WTA dopo quello di Rabat nel 2023.