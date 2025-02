Bolelli/Vavassori, finale alle 13: il programma

A Rotterdam riflettori puntati su Bolelli e Vavassori: alla terza finale stagionale, gli azzurri sfideranno Gille/Zielinski per il titolo. Nel singolare big match tra Carlos Alcaraz, alla prima finale indoor in carriera, e Alex De Minaur. Alle 20, invece, la finale dell'Atp 500 di Dallas tra Shapovalov e Ruud. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È una domenica con due finali azzurre da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 16 toccherà a Lucia Bronzetti al Wta 250 di Cluj-Napoca, ma prima (ore 13) i riflettori saranno puntati su Simone Bolelli e Andrea Vavassori all'Atp 500 di Rotterdam. Reduci dalla vittoria in semifinale sugli inglesi Cash/Glasspool con un doppio 7-6, gli azzurri affronteranno in finale il belga Sander Gille e il polacco Jan Zielinski. È la terza finale in altrettanti tornei disputati quest'anno per il bolognese e il torinese che hanno vinto 14 incontri su 15 e cercano il secondo titolo stagionale dopo Adelaide. Alle 15.30, invece, ci sarà la finale del singolare tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur. Per Carlitos è la prima finale in carriera su cemento indoor, arrivata dopo la vittoria in tre set su Hurkacz. Seconda finale consecutiva a Rotterdam, invece, per Demon che non ha perso un set nei quattro match disputati sul cemento olandese. Alle 20, infine, la finale dell'Atp 500 di Dallas tra Casper Ruud e Denis Shapovalov.