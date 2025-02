Bolelli/Vavassori trionfano anche a Rotterdam

Il primo set è un monologo della coppia italiana . Bolelli annulla una palla break nel secondo game, poi gli azzurri vincono quattro giochi consecutivi e indirizzano il parziale senza concedere ulteriori chance agli avversari. Diverso, invece, il copione del secondo parziale . Si gioca sempre on serve e senza opportunità in risposta, poi la svolta nel decimo gioco. Zielinski sale in cattedra e gioca il miglior game del match, trascinando la partita al match tiebreak. Si arriva così al parziale decisivo, giocato con grande lucidità e qualità da Bolelli e Vavassori , decisi sia al servizio che in risposta.

Cinque titoli in un anno

Per Bolelli e Vavassori è il quinto titolo in un anno (su otto finali disputate), il terzo Atp 500 dopo Halle e Pechino. Una serie aperta il 18 febbraio 2024 sulla terra rossa di Buenos Aires, in Argentina. In mezzo anche tre finali Slam e le Atp Finals. Simone e Andrea, inoltre, sono la prima coppia italiana campione a Rotterdam dopo i trionfi in singolare di Camporese (1991) e Sinner (2024). Secondi nella Race Atp di doppio alle spalle di Heliovaara/Patten, gli azzurri da lunedì torneranno n. 6 della classifica di specialità, eguagliando così il loro best ranking. Bolelli e Vavassori torneranno in campo dal 17 febbraio all'Atp 500 di Doha (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), poi lo swing americano con i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.