Atp Doha, sabato alle 10 il sorteggio: Sinner n. 1

Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo all'Atp 500 di Doha, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 22 febbraio. Sabato alle 10 ci sarà il sorteggio del tabellone principale che vede al via sei top 10. Sinner guida il seeding (dal lato opposto ci sarà Alcaraz), possibile l'incrocio con Djokovic in semifinale. In tabellone anche Matteo Berrettini. Le teste di serie e gli azzurri al via del torneo qatariota