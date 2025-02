Ora Paolini-Lys: il programma di oggi su Sky

Non solo Berrettini contro Djokovic a Doha. Martedì 18 febbraio ci sarà una ricca programmazione tra il torneo in Qatar, l'altro Atp 500 a Rio de Janeiro e il Wta 1000 di Dubai. Negli Emirati Jasmine Paolini inizia la difesa del titolo del 2024 e giocherà anche il doppio con Errani. In Qatar Luca Nardi potrebbe regalarsi un match con Alcaraz, in Brasile invece tocca a Darderi. Le partite sono in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW

Da Doha e Dubai fino a Rio de Janeiro. Un giro del mondo sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW per seguire gli azzurri del tennis e tutti gli altri campioni impegnati nei due Atp 500 (Doha e Rio) e nel Wta 1000 di Dubai. In quest'ultimo parte la corsa al bis di Jasmine Paolini, lo scorso anno vincitrice in finale su Anna Kalinskaya. Scenderà già in campo alle 8 italiane contro la tedesca Lys e poi sarà impegnata anche nel torneo di doppio con Sara Errani . Tra gli uomini Berrettini affronterà Djokovic nel primo turno a Doha, ma prima sarà il turno del qualificato Nardi contro Zhang. Si chiuderà in serata a Rio con Darderi, mentre Musetti ha invece annunciato il forfait causa infortunio.

