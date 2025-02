Prima Nardi, poi Berrettini: il programma su Sky

Riflettori su Dubai per gli ottavi di finale con due azzurri in campo. A ora di pranzo spazio a Luca Nardi contro il belga Bergs. Nel pomeriggio, invece, toccherà a Matteo Berrettini contro l'australiano O'Connell. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Senza azzurri rimasti in gara ad Acapulco e Santiago, i riflettori del tennis italiano sono tutti puntati sull'Atp 500 di Dubai . Sul cemento emiratino sarà un mercoledì dedicato agli ottavi di finale che vedrà impegnati Luca Nardi e Matteo Berrettini . Il primo a scendere in campo sarà il pesarese, opposto al belga Zizou Bergs , n. 56 al mondo. I due si sono già affrontati quest'anno ad Auckland dove vinse Bergs in due set. Sempre sul Campo 1 toccherà anche a Matteo Berrettini. Reduce dalla convincente vittoria su Monfils, il romano affronterà Christopher O'Connell , n. 75 Atp. Tra i due c'è un solo precedente vinto da Matteo lo scorso anno sul cemento di Shanghai. Spazio anche al doppio con il ritorno in campo di Bolelli/Vavassori che sfideranno Haase/Jebens nei quarti. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

