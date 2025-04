Musetti e Berrettini: il programma di oggi su Sky

Alla Caja Magica risolti i problemi causati dalla mancanza di corrente elettrica. Nella giornata di oggi si recuperano gli incontri cancellati ieri a causa del blackout che ha paralizzato la Spagna e si giocano i primi ottavi di finale con Zverev, Medvedev e Fritz. In campo due azzurri: Musetti sfida Tsitsipas, Berrettini affronta Draper. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Madrid gli organizzatori devono recuperare praticamente per intero il programma di lunedì, cancellato a causa del blackout elettrico che ha paralizzato la Spagna e non solo. Lorenzo Musetti ritrova due settimane dopo Stefanos Tsitsipas , appena superato a Monte-Carlo, nell'unica vittoria in sei precedenti del carrarino. Matteo Berrettini, con l'incognita delle condizioni fisiche dopo la maratona con Giron al debutto, se la vedrà con la quinta testa di serie del seeding, il britannico Jack Draper , avanti 2-0 nei precedenti. In campo dalle 12 (con un'ora di ritardo rispetto al solito) tutti i match rinviati lunedì, compreso Dimitrov-Fearnley (sospesa sul 6-4, 5-4), con l'aggiunta dei primi quattro ottavi di finale già definiti: Zverev-Cerundolo, Menisk-Bublik, Fritz-Ruud e Medvedev-Nakashima .

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

