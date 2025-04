Musetti-De Minaur mercoledì sera LIVE su Sky Sport

Musetti ritrova De Minaur due settimane dopo la semifinale di Monte-Carlo: stavolta c'è in palio un posto nei quarti di Madrid. Il match è in programma mercoledì sera, non prima delle ore 21.30, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Come a Monte-Carlo, anche a Madrid. C'è di nuovo Alex De Minaur sul cammino di Lorenzo Musetti che due settimane fa ha battuto l'australiano in semifinale nel Principato. Stavolta, nel match in programma mercoledì non prima delle 21.30 sul Manolo Santana, c'è in palio un posto nei quarti di finale della Caja Magica. Musetti arriva dalla convincente affermazione su Tsitsipas, battuto in due set. Un grande momento di forma per il carrarino che affronterà un giocatore altrettanto in forma come De Minaur, vincitore di sette delle ultime nove partite disputate.