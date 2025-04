Arnaldi-Draper, i quarti LIVE giovedì su Sky Sport

Matteo Arnaldi va a caccia della sua prima semifinale al Madrid Open: l'ostacolo è importante, ovvero il britannico Jack Draper, testa di serie numero 5 del seeding. Il match, in programma come secondo dalle 15, è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW al termine di Cerundolo Mensik

Matteo Arnaldi va a caccia della sua seconda semifinale in un 1000 della carriera. Dopo Montreal 2024, quando si fermò proprio alle soglie della finale battuto da Andrey Rublev, il sanremese cerca il bis a Madrid. "Un torneo speciale", ha detto Matteo al termine dell'ottavo vinto contro Draper, in cui ha battuto in edizioni diverse Ruud e Djokovic. L'ostacolo di Arnaldi sarà Jack Draper, numero 5 del tabellone, non certo uno specialista del rosso come confermano i soli tre quarti raggiunti sulla terra battuta. Le condizioni di Madrid e un cammino agevole (ritiro di Berrettini e dominio con Paul) rendono il britannico un avversario molto ostico per Arnaldi. La sfida sarà inedita: i due giocatori, infatti, non si sono mai incrociati a livello Atp.