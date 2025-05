Ruud primo semifinalista: Medvedev ko in 2 set

Ruud batte Medvedev per la prima volta in carriera e accede in semifinaIe dove attende uno tra Cerundolo e Mensik. Oggi anche le semifinali del torneo femminile. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È Casper Ruud il primo semifinalista del Masters 1000 di Madrid. Reduce dalla vittoria su Taylor Fritz, il norvegese ha battuto per la prima volta in carriera Daniil Medvedev: 6-3, 7-5 il punteggio in un'ora e 40 minuti di gioco. A Ruud è bastato un break per set per risolvere una partita equilibrata, in cui è riuscito a fare la differenza con il servizio (76% di punti con la prima e due palle break su due annullate). Alla 40esima semifinale Atp in carriera, Ruud attende adesso uno tra Cerundolo e Mensik. "Dopo l'eliminazione a Barcellona ho lavorato su me stesso - ha spiegato il norvegese - Soprattutto sull'aspetto mentale nell'approccio alle partite e ai tornei. Penso di essere arrivato a questo torneo con una versione migliore di me stesso".