Errani: "A Parigi ultima volta in singolare"

Dopo la sconfitta a Roma contro Naomi Osaka, Sara Errani ha annunciato che a Parigi giocherà l'ultimo torneo della carriera in singolare: "C'ho provato in singolare, ma la mia priorità resta il doppio. Non so se giocherò il prossimo anno, dipende da come andrà in doppio"

Si concluderà a Parigi la carriera in singolare di Sara Errani. Sconfitta da Naomi Osaka al primo turno degli Internazionali d'Italia, la 38enne bolognese ha parlato in conferenza stampa del suo futuro e ha spiegato che al Roland Garros giocherà - con ogni probabilità - l'ultimo torneo di singolare in carriera: "Non è facile accettare che provi a fare cose e sentire che il corpo non reagisce come vorresti e che i colpi non vanno dove vuoi - ha ammesso in conferenza stampa - C'ho provato in singolare, ma la mia priorità resta il doppio. Questo è il mio ultimo anno in singolo, probabilmente Parigi sarà il mio ultimo torneo in singolare". Scivolata al 177° posto del ranking Wta di singolare, Errani sarà impegnata a Parigi nelle qualificazioni. La bolognese, che al Roland Garros vanta una finale nel 2012, non ha escluso il ritiro a fine anno: "Non so se giocherò il prossimo anno, dipende da come andrà in doppio”.