Super sabato a Roma: il programma di oggi su Sky

Al Foro Italico è il Sinner-Day, con il ritorno in campo del n. 1 al mondo 104 giorni dopo l'ultima volta: appuntamento alle 19 sul Centrale contro Navone. In campo altri 4 italiani: apre alle 11 Berrettini con Fearnley, poi Paolini-Jabeur, Gigante-Mensik e Nardi-De Minaur. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Quinta giornata agli Internazionali d'Italia , la più attesa da tutti i tifosi italiani e non solo per il rientro in campo dopo oltre tre mesi di Jannik Sinner. Il n°1 del mondo affronta per la prima volta in carriera l'argentino Mariano Navone , n°99 del ranking ma 'terraiolo' di valore. Esordio al 2° turno anche per Matteo Berrettini , che se la vedrà con il britannico Jacob Fearnley , reduce dal successo con Fabio Fognini: anche questo è un incontro inedito. Matteo Gigante prova il colpaccio contro la 20^ testa di serie del seeding, il ceco Jakub Mensik mentre Luca Nardi ha un ostacolo ancora maggiore con il 7 del tabellone, l'australiano Alex De Minaur . Tra le donne si gioca già il 3° turno, con Jasmine Paolini che affronta la tuninista Ons Jabeur : 2-2 i precedenti.

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

