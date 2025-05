Musetti e Passaro cercano gli ottavi: il programma

Domenica dedicata al terzo turno agli Internazionali d'Italia, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Una giornata con due azzurri in campo nel torneo maschile: Lorenzo Musetti e Francesco Passaro . Il carrarino, reduce dal convincente esordio con Virtanen, incontrerà per la terza volta in carriera l'americano Nakashima , n. 29 al mondo. Seconda volta al terzo turno degli Internazionali, invece, per Francesco Passaro che sfiderà il n. 23 del seeding Karen Khachanov . Torneranno in campo anche Carlos Alcaraz e Sascha Zverev . Lo spagnolo sarà opposto al serbo Djere mentre il tedesco affronterà il sorprendente lituano Gaubas. Nel torneo femminile, invece, si chiude il terzo turno con la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka impegnata contro l'americana Kenin, testa di serie n. 31 del tabellone.

