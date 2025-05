BJK Cup Finals: ai quarti sarà Italia-Cina

Sorteggiato a Shenzhen (sede delle Finals per i prossimi tre anni) il tabellone della fase finale, in programma dal 16 al 21 settembre. Le azzurre di Tathiana Garbin, campionesse in carica, debutteranno contro la Cina. Poi la potenziale semifinale con Spagna o Ucraina. Stati Uniti e Gran Bretagna dall'altra parte del tabellone

Inizierà contro la Cina la difesa del titolo in Billie Jean King Cup per l'Italia. A Shenzhen, nuova sede delle Finals per i prossimi tre anni, si è svolto il sorteggio che vedeva le azzurre di Tathiana Garbin teste di serie n. 1 del tabellone. Per l'Italia ci saranno le padrone di casa della Cina ai quarti, nazione che può contare sulla n. 9 al mondo Qinwen Zheng e altre due top 100 (Xinyu Wang e Yue Yuan). In caso di passaggio del turno, le azzurre affronterebbero in semifinale la Spagna o l'Ucraina. Dall'altra parte del tabellone ci saranno Kazakistan-Stati Uniti e Giappone-Gran Bretagna. Le Finals 2025 di Billie Jean King Cup sono in programma dal 16 al 21 settembre (subito dopo gli US Open) allo Shenzhen Bay Sports Centre Arena, sede nel 2019 delle Wta Finals. Tutti gli incontri delle Finali saranno composti da tre partite: due singolari seguiti da un doppio. Tutti gli incontri si giocheranno al meglio dei tre set con tie-break.