Italia-Usa, ora Cocciaretto-Navarro LIVE

La capitana statunitense Lindsay Davenport resta una delle più grandi protagoniste di sempre degli Stati Uniti nella Billie Jean King Cup: è infatti tra le prime 5 giocatrici americane con più vittorie nella competizione e ha conquistato 3 titoli come giocatrice. Se riuscisse a guidare la sua squadra al successo oggi, diventerebbe soltanto la quarta donna a vincere la Billie Jean King Cup sia come giocatrice sia come capitana, unendosi a Margaret Court, Chris Evert e Billie Jean King.