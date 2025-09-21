Italia-Usa, ora Cocciaretto-Navarro LIVE

Italia-Stati Uniti in Billie Jean King Cup: risultato in diretta live
L'Italia va a caccia del back-to-back in Billie Jean King Cup. Le azzurre di Tathiana Garbin, alla terza finale consecutiva nella competizione, affrontano gli Stati Uniti di Lindsay Davenport per il titolo, alla prima finale dal 2018. Ora Cocciaretto-Navarro, poi Paolini-Pegula e infine l'ipotetico doppio con Errani/Paolini. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
ITALIA-STATI UNITI LIVE
- ORA - COCCIARETTO (Ita) - Navarro (Usa) 1-0
- a seguire - PAOLINI (Ita) - Pegula (Usa)
- a seguire - ERRANI/PAOLINI (Ita) - Baptiste/Kessler (Usa)
1° game: break Cocciaretto! 1-0 con Navarro
Partenza perfetta da parte di Cocciaretto, che strappa subito la battuta a Navarro! Il game si apre con una prima vincente dell'americana, che manda poi in rete il dritto (15-15). Cocciaretto spinge e con un bel colpo di dritto lungoriga sale 15-30. Sul 30-30 arriva la prima palla break per Cocciaretto che manda largo il cross difensivo di dritto. L'azzurra però gioca bene e al secondo tentativo di 1-0 conquista subito il break.
Si parte! Inizia Cocciaretto-Navarro
1° SET AL VIA: Navarro al servizio.
Un solo precedente tra Cocciaretto e Navarro, vinto dall'americana lo scorso anno al secondo turno dell'Australian Open.
Via al riscaldamento! Ultimi minuti prima dell'inizio.
Tutto pronto per la sfida tra Cocciaretto-Navarro. A breve il riscaldamento, poi si parte!
Inno italiano!
Dopo quello americano, è l'ora dell'inno italiano.
Tempo degli inni nazionali
Si parte con quello americano.
In campo anche l'Italia!
Ecco le azzurre guidate da Tathiana Garbin.
Entra in campo il team Usa!
Sono le americane le prime a entrare in campo.
Tutto pronto a Shenzhen, tra pochissimo si parte!
Paolini sfida Pegula
Non avevamo invece dubbi sulla scelta di Garbin su Jasmine Paolini. Sarà chiaramente la numero 1 azzurra a sfidare Jessica Pegula al termine di Cocciaretto-Navarro.
Scelta Cocciaretto
Tathiana Garbin ha dunque scelto Elisabetta Cocciaretto per la prima sfida di giornata. Nessuna novità per l'Italia, con la marchigiana che affronterà Emma Navarro.
La capitana statunitense Lindsay Davenport resta una delle più grandi protagoniste di sempre degli Stati Uniti nella Billie Jean King Cup: è infatti tra le prime 5 giocatrici americane con più vittorie nella competizione e ha conquistato 3 titoli come giocatrice. Se riuscisse a guidare la sua squadra al successo oggi, diventerebbe soltanto la quarta donna a vincere la Billie Jean King Cup sia come giocatrice sia come capitana, unendosi a Margaret Court, Chris Evert e Billie Jean King.
Errani ha già fatto parte delle squadre italiane vincitrici nel 2009, 2010, 2013 e 2024, e la sua esperienza potrebbe rivelarsi cruciale in caso di un decisivo incontro di doppio
Nonostante l'assenza delle prime tre giocatrici per classifica (Coco Gauff, Amanda Anisimova e Madison Keys), gli Stati Uniti possono contare su due singolariste tra le prime 20 al mondo: Jessica Pegula, n. 7 del ranking Wta, ed Emma Navarro, n. 17 della classifica mondiale
Sara Errani potrebbe scrivere una pagina di storia: se l’Italia dovesse vincesse oggi, la bolognese diventerebbe infatti solo la 7ª giocatrice capace di conquistare 5 o più titoli della Billie Jean King Cup, entrando in un gruppo di leggende del tennis che include sia Billie Jean King stessa sia l’attuale direttrice del torneo delle Finals, Conchita Martinez
Il percorso degli Stati Uniti
- Qualificazioni: Usa-Danimarca 3-0 / Usa-Slovacchia 2-1
- Quarti di finale: Usa-Kazakistan 2-1
- Semifinale: Usa-Gran Bretagna 2-0
Gli Stati Uniti arrivano alla finale con un giorno in meno di riposo. Le ragazze di Lindsay Davenport hanno giocato ieri e hanno superato 2-0 la Gran Bretagna con le vittorie - entrambe in rimonta - di Emma Navarro e Jessica Pegula, rispettivamente su Sonay Kartal e Katie Boulter
Le ragazze di Tathiana Garbin sono reduci dalla sofferta semifinale contro l'Ucraina, vinta in rimonta grazie a una straordinaria Jasmine Paolini. Prima la rimonta in singolare contro Elina Svitolina, poi il punto decisivo ottenuto in doppio con Sara Errani
Sarà la prima finale dal 2018, invece, per gli Stati Uniti. Sarà la 32esima finale nella storia per il team Usa che vanta il record di trionfi nella manifestazione (18)
Il percorso dell'Italia
- Qualificazione: bye (direttamente qualificata alle Finals da campione in carica)
- Quarti di finale: Italia-Cina 2-0
- Semifinale: Italia-Ucraina 2-1
Si parte con Cocciaretto-Navarro alle 11
Ufficiali i match e le scelte di Tathiana Garbin: il primo match sarà quello tra Elisabetta Cocciaretto ed Emma Navarro. Dopo da non perdere la sfida tra Jasmine Paolini e Jessica Pegula. Infine, qualora dovesse essere necessario, il possibile doppio con Errani/Paolini contro Baptiste/Kessler.
In caso di vittoria oggi, l'Italia conquisterebbe la sesta BJK Cup/Fed Cup della sua storia. La nazionale azzurra salirebbe al quarto posto all-time in solitaria per trionfi nella competizione
Le azzurre vanno a caccia del back-to-back, il secondo titolo consecutivo nella competizione. L'Italia c'era già riuscita tra il 2009 e il 2010, battendo in entrambe le finali proprio gli Stati Uniti
L'Italia giocherà oggi la terza finale consecutiva di Billie Jean King Cup: l'ultima nazione a esserci riuscita era stata la Repubblica Ceca tra il 2014 e il 2016
Italia-Stati Uniti, tutti i precedenti
- 1963 - Stati Uniti-Italia 3-0 (1° turno, Londra)
- 1965 - Stati Uniti-Italia 3-0 (quarti di finale, Melbourne)
- 1969 - Stati Uniti-Italia 3-0 (quarti di finale, Atene)
- 1971 - Stati Uniti-Italia 3-0 (1° turno, Perth)
- 1973 - Stati Uniti -Italia 3-0 (1° turno, Bad Homburg)
- 1984 - Stati Uniti-Italia 2-1 (quarti di finale, San Paolo)
- 1986 - Stati Uniti-Italia 2-1 (quarti di finale, Praga)
- 1999 - Stati Uniti-Italia 4-1 (semifinale, Ancona)
- 2003 - Stati Uniti-Italia 5-0 (quarti di finale, Washington)
- 2009 - Italia-Stati Uniti 4-0 (finale, Reggio Calabria)
- 2010 - Italia-Stati Uniti 3-1 (finale, San Diego)
- 2013 - Italia-Stati Uniti 3-2 (1° turno, Rimini)
- 2014 - Italia-Stati Uniti 3-1 (1° turno, Cleveland)
- 2015 - Italia-Stati Uniti 3-2 (play-off world group, Brindisi)
L'Italia ha vinto le ultime cinque sfide disputate contro gli Stati Uniti. L'ultimo successo statunitense risale al 2003, nei quarti di finale del World Group a Washington (finì 5-0)
Italia e Stati Uniti non si affrontano dal 2015, quando la competizione si chiamava ancora Fed Cup. Il bilancio nei precedenti è 9-5 in favore del team Usa. Ci sono anche due precedenti in finale, entrambi vinti dall'Italia nel 2009 (sulla terra rossa di Reggio Calabria) e nel 2010 (sul cemento indoor di San Diego)
La squadra statunitense
- Jessica Pegula
- Emma Navarro
- McCartney Kessler
- Hailey Baptiste
- Taylor Townsend
Capitano: Lindsay Davenport
La squadra italiana
- Jasmine Paolini
- Elisabetta Cocciaretto
- Lucia Bronzetti
- Tyra Grant
- Sara Errani
Capitano: Tathiana Garbin
Appuntamento a Shenzhen (Cina), alle ore 11 italiane. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti in tempo reale
È il giorno della finale in Billie Jean King Cup. L'Italia di Tathiana Garbin prova a difendere il titolo conquistato un anno fa a Malaga: di fronte ci sono gli Stati Uniti