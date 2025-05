Paolini, Sinner e Musetti in campo: il programma

Nel tabellone maschile iniziano gli ottavi di finale: Sinner affronta Cerundolo, mentre Musetti se la vede contro Medvedev. In campo anche Alcaraz e Zverev. Nel femminile, Paolini affronta nei quarti di finale Shnaider. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un martedì imperdibile agli Internazionali d'Italia, tutto da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel tabellone maschile iniziano gli ottavi di finale, con due italiani protagonisti: da un lato c'è il n. 1 del mondo Jannik Sinner che, dopo aver battuto nella giornata di lunedì Jesper De Jong in due set, affronterà il n. 18 al mondo Francisco Cerundolo. Tra i due situazione di perfetta parità nei precedenti: 2-2 . Sulla Grand Stand Arena, invece, toccherà a Lorenzo Musetti contro Daniil Medvedev. Il n. 9 del mondo non è mai andato oltre gli ottavi nel torneo di casa e ha perso entrambi i precedenti contro il russo (con le sfide giocate nel 2023 sul cemento di Toronto e Cincinnati). Nel femminile, invece, iniziano i quarti di finale con Jasmine Paolini che affronterà la n. 11 al mondo Diana Shnaider.

