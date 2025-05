Alcaraz in semifinale: Draper battuto in 2 set

Alcaraz supera Draper con un doppio 6-4 e raggiunge l'undicesima semifinale Masters 1000 in carriera. Poi la firma alla telecamera con dedica al pubblico: "Mi piace Roma". Lo spagnolo attende in semifinale Zverev o Musetti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

