Jannik Sinner debutterà al 2° turno degli Internazionali dopo il bye dell'esordio. La testa di serie n°1, al rientro dopo tre mesi di stop, farà il suo esordio contro il vincente di Cinà-Navone ed è nello spicchio con Berrettini e Ruud. Evitato lo 'spauracchio' Alcaraz, che è nella parte bassa di tabellone con Zverev. Ecco il potenziale cammino di Sinner sino alla finale. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 al 18 maggio

ATP ROMA: IL TABELLONE COMPLETO