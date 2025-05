Altra imperdibile giornata di grande tennis al Foro Italico, dove si disputano gli incontri di quarti di finale della parte bassa del tabellone maschile: in campo Lorenzo Musetti, che affronterà Zverev, e Alcaraz-Draper. Tra le donne Sabalenka-Zheng e Gauff-Andreeva. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata dedicata ai quarti di finale agli Internazionali d'Italia. Al Foro Italico si giocano due match maschili della parte bassa del tabellone e si completano quelli femminili. Il grande protagonista sarà Lorenzo Musetti . L'azzurro affronterà il n. 2 del mondo Alexander Zverev non prima delle 20.30 sul Centrale. Oltre al carrarino, da non perdere la sfida in programma non prima delle 15 tra Jack Draper e Carlos Alcaraz . Infine, sulla Grand Stand si recupera il match degli ottavi tra Munar e Ruud (con il vincitore che affronterà ai quarti di finale Jannik Sinner ). Tra le donne, in campo Sabalenka-Zheng e Gauff-Andreeva . Tutto da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.