Musetti-Zverev LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

Caccia alla semifinale al Foro Italico per Lorenzo Musetti che sfida il n. 2 al mondo Sascha Zverev, battuto negli ultimi due precedenti. Il match è in programma non prima delle 20.30 (dopo Sabalenka-Zheng), da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE: ATP - WTA