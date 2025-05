Atp Roma, le previsioni meteo di mercoledì

In vista della lunga giornata al Foro Italico per gli Internazionali d'Italia, le previsioni meteo di 'meteoam' (Aeronautica Militare) portano possibilità di pioggia su Roma intorno al 40% verso le ore 15 e del 30% dalle 16 alle 17, prima di scomparire del tutto in serata. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA