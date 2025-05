"Finalmente possiamo annunciare che partirà il famoso progetto di riqualificazione e copertura del Centrale " Lo ha detto Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, durante 'Punti di Vista' al Foro Italico annunciando la copertura del Centrale, impianto che può contare su più di 10.000 posti a sedere. Una notizia tanto attesa, con lo stesso Mezzaroma che lo scorso marzo aveva auspicato di poter fare "una sorpresa positiva" in merito. "È previsto un investimento di circa 60 milioni da parte di Sport e Salute - ha aggiunto - con l'impianto che lavorerà 150 giorni all'anno per ricavi non solo dal tennis di 22 milioni annui". L'inizio dei lavori è previsto dopo l'edizione 2026 degli Internazionali d'Italia, dunque dopo il mese di maggio: "Puntiamo a iniziare i cantieri dopo l'edizione 2026 degli Internazionali - ha concluso Mezzaroma - mentre la fine dei lavori è prevista nel 2027".