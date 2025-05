Musetti-Alcaraz venerdì alle 15.30 su Sky Sport

Musetti ritrova Alcaraz un mese dopo la sfida di Monte-Carlo: stavolta c'è in palio un posto in finale a Roma. Il match, in programma venerdì non prima delle 15.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dal Country Club di Monte-Carlo al Foro Italico di Roma. Un mese dopo è di nuovo Musetti-Alcaraz, ma stavolta c'è in palio un posto in finale agli Internazionali d'Italia. L'appuntamento è per venerdì non prima delle 15.30 sul Centrale. Un appuntamento con la storia per Lorenzo che può riportare l'Italia in finale a Roma 47 anni dopo Adriano Panatta, battuto nel 1978 nella sfida per il titolo da Bjorn Borg. Per Musetti, però, c'è un tabù Alcaraz da sfatare visto che lo spagnolo ha vinto gli ultimi quattro precedenti, compreso quello in finale a Monte-Carlo dello scorso 13 aprile. Alcaraz arriva dalla vittoria su Jack Draper, Musetti dopo una straordinaria cavalcata con le vittorie su Medvedev e Zverev.