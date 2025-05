Ruud: "Sinner ha rasentato la perfezione"

"Non è un segreto che Sinner giochi bene anche sulla terra"

Per Sinner è la prima semifinale in carriera a Roma, la quarta in un grande torneo sulla terra dopo Monte-Carlo (2023 e 2024) e Roland Garros (2024). "Jannik sottovalutato sulla terra? Forse da alcune persone - ha aggiunto Ruud - Io non lo sottovaluto affatto su nessuna superficie. È stato in semifinale a Parigi l’anno scorso, a Monte-Carlo e adesso qui quest'anno. Sicuramente può fare ancora di più qui. So che può giocare davvero bene. In semifinale a Parigi ha portato Carlos al quinto set. Non è un segreto che giochi bene qui. Finora nella sua carriera non ha avuto tanto successo su questa superficie, ma non c’è motivo per cui non possa averne, se gioca così".