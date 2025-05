Dopo la straordinaria prova con Ruud, Sinner tornerà in campo venerdì alle 20.30 contro l'americano Tommy Paul per centrare la prima finale in carriera al Foro Italico. I precedenti dicono 3-1 per Jannik che ha vinto l'unico confronto sulla terra. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È Tommy Paul l'avversario di Jannik Sinner nella sua prima semifinale in carriera agli Internazionali d'Italia. Dopo la prova di forza con Ruud ai quarti, il n. 1 al mondo tornerà in campo venerdì alle 20.30 contro il n. 11 Atp, in semifinale a Roma per il secondo anno di fila. I precedenti dicono 3-1 per Sinner che ha vinto l'unico confronto sulla terra rossa che risale al Masters 1000 di Madrid 2022. L'ultimo incontro agli US Open 2024, vinto da Jannik in tre set. Stavolta per l'azzurro c'è anche un appuntamento con la storia, con la possibilità di riportare l'Italia in finale al Foro Italico dopo 47 anni di attesa e il sogno di un derby con Lorenzo Musetti.