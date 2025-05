Doppio, Musetti e Sinner: che venerdì su Sky Sport

Venerdì storico al Foro Italico con due italiani in semifinale per la prima volta in un Masters 1000: alle 15.30 Musetti-Alcaraz, alle 20.30 Sinner-Paul. Aprirà il programma il doppio Errani/Paolini, a caccia della seconda finale consecutiva a Roma. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È un venerdì da sogno per il tennis azzurro agli Internazionali d'Italia , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Per la prima volta nell'Era Open ci sono due italiani in semifinale nel torneo maschile: Lorenzo Musetti e Jannik Sinner . Il primo a scendere in campo sarà il carrarino, impegnato alle 15.30 sul Centrale contro il n. 3 al mondo Carlos Alcaraz , nel rematch della finale di Monte-Carlo. Alle 20.30, invece, toccherà a Jannik Sinner che dopo l'incredibile prova di forza con Ruud affronterà l'americano Tommy Paul . Entrambi andranno a caccia di un risultato storico: riportare un italiano in finale a Roma 47 anni dopo Adriano Panatta, sognando una finale tutta azzurra. Sarà anche il giorno di Sara Errani e Jasmine Paolini che alle 13.30 affronteranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider nella semifinale del torneo di doppio. Le azzurre sono avanti 2-1 nei precedenti e andranno a caccia della loro seconda finale consecutiva al Foro Italico.

