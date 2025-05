Paolini-Gauff, finale sabato alle 17 su Sky Sport

Paolini sogna il titolo al Foro Italico 40 anni dopo Raffaella Reggi: l'ultima rivale sarà Coco Gauff, n. 3 al mondo. La finale, in programma sabato alle 17, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Agli Internazionali d'Italia sarà il sabato di Jasmine Paolini. Prima italiana in finale a Roma dal 2014, l'azzurra affronterà Coco Gauff per il titolo femminile. Un appuntamento con la storia per il tennis italiano visto che il titolo agli Internazionali manca dal 1985, quando vinse Raffaella Reggi. Paolini ha l'opportunità di spezzare un digiuno lungo 40 anni e per farlo dovrà battere la n. 3 al mondo (sarà n. 2 da lunedì), come fatto il mese scorso sulla terra rossa di Stoccarda. Alla seconda finale consecutiva dopo Madrid, Gauff cerca il 10° titolo Wta in carriera, il terzo a livello Wta 1000.