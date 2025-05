Gauff batte Zheng dopo 3h30': finale con Paolini

Coco Gauff stacca il pass per la finale di Roma grazie alla vittoria su Qinwen Zheng dopo 3 ore e 32 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6. Sabato alle 17 la finale con Jasmine Paolini da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà Coco Gauff l'avversaria di Jasmine Paolini nella finale degli Internazionali d'Italia. La tennista statunitense, n. 3 al mondo, ha eliminato Qinwen Zheng al termine del match più lungo di questa edizione, durato 3 ore e 32 minuti: 7-6, 4-6, 7-6 il punteggio finale. Un'incredibile lotta, fatta di continui ribaltamenti e colpi di scena: entrambe non hanno avuto l'aiuto del servizio (complessivamente ci sono stati 19 break su 44 palle break giocate) e hanno commesso diverse sbavature, ma per lunghi tratti hanno dato vita a scambi intensi e di qualità. Alla fine ha avuto la meglio Gauff, lucida nei momenti decisivi del terzo set, in cui è riuscita a recuperare il break di svantaggio quando Zheng ha servito per il match. L'epilogo al tiebreak, vinto 7-4 dall'americana che giocherà la seconda finale consecutiva dopo Madrid, la quarta in carriera a livello Wta 1000.