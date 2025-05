Sinner e Alcaraz non giocheranno l'Atp Amburgo

Dopo l'ottimo cammino a Roma, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno scelto di cancellarsi dall'Atp 500 di Amburgo che scatterà domenica. Stessa scelta per Rune e Paul mentre Zverev sarà al via grazie a una wild card

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non giocheranno l'Atp 500 di Amburgo, in programma dal 18 al 24 maggio. Dopo l'ottimo cammino agli Internazionali d'Italia, i due azzurri hanno scelto di cancellarsi dal torneo tedesco che si giocherà a ridosso del Roland Garros. Stessa scelta per Holger Rune e Tommy Paul, quest'ultimo avversario di Sinner in semifinale a Roma. Dopo il Foro Italico, dunque, il prossimo appuntamento per Sinner e Musetti diventa lo Slam parigino che scatterà domenica 25 aprile. Ad Amburgo, invece, ci sarà Sascha Zverev. Il n. 2 al mondo (che lunedì verrà superato in classifica da Alcaraz) giocherà il torneo di casa, già vinto nel 2023, grazie a una wild card concessa dagli organizzatori.