Ascolti record per gli Internazionali su Sky Sport

Internazionali d'Italia, il programma delle finali

Oggi si assegna il primo trofeo, con Jasmine Paolini che alle 17 scenderà in campo per il titolo nella la finale WTA contro Coco Gauff (Sky Sport Tennis e NOW). Domani, si torna sulla terra rossa del Foro Italico per la giornata conclusiva: alle 12 grande appuntamento con la finale del doppio femminile, con Jasmine Paolini e Sara Errani a caccia del titolo contro Kudermetova/Mertens. A seguire la finale del doppio maschile (Sky Sport Tennis e NOW), anticipo della grandissima sfida finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - non prima delle 17 - su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.