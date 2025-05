Paolini-Gauff LIVE alle 17 su Sky Sport Tennis

Jasmine Paolini sogna il titolo a Roma 40 anni dopo Raffaella Reggi: l'ultimo ostacolo per l'azzurra è la n. 3 al mondo Coco Gauff, battuta il mese scorso a Stoccarda. La finale sarà in diretta dalle 17 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti