Sinner-Alcaraz domenica alle 17 su Sky Sport Uno

Riflettori sul Foro Italico per l'attesa finale maschile tra Sinner e Alcaraz, in programma domenica alle 17. Jannik potrebbe riportare in Italia un titolo atteso dal 1976, quando vinse Adriano Panatta. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Agli Internazionali d'Italia sarà la domenica di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per la prima volta uno di fronte all'altro in una finale di un Masters 1000, l'azzurro e lo spagnolo daranno vita alla sfida più attesa a inizio torneo. L'appuntamento è per le ore 17, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sarà un appuntamento con la storia per Sinner, primo italiano in finale agli Internazionali dopo 47 anni di attesa. Jannik può diventare anche il primo campione italiano a Roma dal 1976, anno in cui vinse Adriano Panatta. Alcaraz, di contro, andrà a caccia del 19esimo titolo Atp in carriera, il settimo a livello Masters 1000 e il secondo quest'anno sulla terra rossa dopo Monte-Carlo.