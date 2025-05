Doppio e Sinner-Alcaraz: le finali LIVE su Sky

Domenica di finali a Roma. Si parte dalle 12 con i doppi: prima Errani/Paolini contro Kudermetova/Mertens, poi Arevalo/Pavic contro Doumbia/Reboul. Alle 17 l'attesa finale maschile tra Sinner e Alcaraz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo lo storico trionfo di Jasmine Paolini al femminile, sarà oggi una grande domenica agli Internazionali d'Italia, con il tennis italiano che sogna il tris. Jasmine aprirà la giornata del Foro Italico insieme a Sara Errani, impegnate alle 12 nella finale del doppio femminile contro Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. Paolini può diventare la prima italiana a realizzare la doppietta singolare-doppio agli Internazionali 40 anni dopo Raffaella Reggi. Il main event, però, sarà la finale maschile che alle 17 vedrà di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La sfida più attesa tra i due fenomeni che per la prima volta si affronteranno in una finale Masters 1000. L'appuntamento è storico soprattutto per Sinner che ha riportato l'Italia in finale al Foro Italico dopo 47 anni e può diventare il primo campione italiano del torneo dal 1976, dopo Adriano Panatta.