Il tennis non si ferma: 4 tornei LIVE su Sky Sport

Archiviato il Masters 1000 di Roma, i circuiti Atp e Wta proseguono con quattro tornei in preparazione al Roland Garros. Uomini impegnati ad Amburgo e Ginevra (dove tornerà in campo Djokovic), donne in scena a Strasburgo e Rabat. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con sette italiani al via

Il tennis non si ferma, tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Archiviato il torneo di Roma, scattano oggi quattro tornei, gli ultimi in preparazione del Roland Garros. Gli uomini saranno impegnati tra l'Atp 500 di Amburgo e l'Atp 250 di Ginevra. In Germania, nel torneo di casa di Sascha Zverev (in tabellone grazie a una wild card) ci sono Flavio Cobolli e Luciano Darderi. In Svizzera, invece, l'attenzione è tutta per il ritorno in campo di Novak Djokovic, ancora a caccia della prima vittoria stagionale sulla terra rossa. Qui l'Italia è rappresentata da Matteo Arnaldi che esordirà contro il francese Gaston. Le donne, invece, giocheranno il Wta 500 di Strasburgo e il Wta 250 di Rabat. In Marocco folta pattuglia azzurra con Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e le qualificate Camilla Rosatello e Tatiana Pieri.