In attesa di celebrare lunedì prossimo il suo best ranking (7 al mondo) e di cercare di lottare per il titolo sul rosso di Parigi, Lorenzo Musetti ha annunciato la gravidanza della compagna Veronica Confalonieri, in attesa del secondo figlio. "La famiglia si allarga", ha scritto sui social il carrarino, già padre del piccolo Ludovico