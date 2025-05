Cobolli e non solo: il programma di oggi su Sky

Esordio per Flavio Cobolli nel torneo Atp 500 di Amburgo: il romano, 34 del mondo, se la vedrà al 1° turno con il lucky loser ucraino Vitaliy Sachko. A livello Atp si gioca anche a Ginevra, mentre proseguono i Wta di Rabat e Strasburgo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il grande tennis non si ferma mai, tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Ad Amburgo , in uno dei classici appuntamenti sul rosso, debutto per Flavio Cobolli . L'azzurro 34 del mondo, reduce dalla cocente eliminazione all'esordio nella sua Roma, farà il suo esordio alle 12 contro l'ucraino Vitaliy Sachko (n. 254, entrato come "lucky loser" dalle qualificazioni. Si gioca anche a Ginevra in campo maschile, Rabat e Strasburgo in quello femminile.

Tutti gli incontri su Sky Sport Plus ed Extra Match

