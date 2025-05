Cobolli ai quarti: battuto Davidovich Fokina

Flavio Cobolli raggiunge i quarti di finale del torneo Atp 500 di Amburgo: decisivo il successo per 6-4, 7-5 contro lo spagnolo Davidovich-Fokina, quinto favorito del seeding. Ora tocca a Luciano Darderi contro lo statunitense Brandon Nakashima. Tutto in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Flavio Cobolli ai quarti del torneo Atp 500 di Amburgo. L'azzurro, numero 34 del mondo, ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.26 del ranking e quinto favorito del seeding, con i parziali di 6-4, 7-5. Decisivi i 41 errori non forzati dell'iberico, che nel secondo parziale ha perso due break di vantaggio. Primo set in cui Flavio parte in ritardo, sorpassa lo spagnolo, si fa riprendere ma poi chiude i conti 6-4 con il terzo break di un parziale 'pazzo'. Non è da meno il secondo, con Davidovich Fokina che sale 5-2 con due break di vantaggio, va in confusione (non sfruttando un set point nel 9° game), perde tre volte di fila la battuta e consegna a Cobolli una vittoria importante per la classifica e soprattutto per il morale. Giovedì la sfida a Roberto Bautista Agut, 57 del mondo: tra i due non ci sono precedenti. Il tutto in uno spicchio di tabellone che non presenta ostacoli insormontabili, dopo l'uscita di scena di tutte le teste di serie.