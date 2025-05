Matteo Berrettini non ci sarà al Roland Garros 2025. Il tennista romano si è ritirato agli Internazionali di Roma contro Casper Ruud a causa di un infortunio agli addominali, lasciando il campo in lacrime. Ora salterà anche il prossimo appuntamento: sarà dunque il quarto anno consecutivo in cui mancherà a Parigi

RISULTATI LIVE: ATP - WTA