A Parigi è il giorno del sorteggio del Roland Garros: appuntamento alle 14 con Jannik Sinner che guida il seeding davanti ad Alcaraz. Il possibile rematch dopo Roma sarà possibile solo in finale. Al via 10 azzurri nel tabellone maschile, tra le teste di serie anche Musetti (n. 8) e Berrettini (n. 28). Nel torneo femminile attesa per Paolini, testa di serie n. 4. Il Roland Garros sarà in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) dal 25 maggio all'8 giugno